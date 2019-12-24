Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:13
RobinGood написав:
Віза чи мастер? Щось свербить в голові, коли тут поміняли шляхи конвертації, то мастер став менш вигідним, чи то я собі придумав?
Була до січня 2023 нормальна конвертація для EUR по Visa, поламали, тепер не має значення, курс EUR однаково неконкурентний по Visa та MC, картки на полиці.
wildlynx
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Додано: Суб 15 лип, 2023 07:07
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
Feh14
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Додано: Суб 15 лип, 2023 10:00
Feh14 написав:
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
а чат в додатку
greenozon
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Додано: Суб 15 лип, 2023 10:32
greenozon написав: Feh14 написав:
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
а чат в додатку
Есть и
в Телеграме
.Там даже отдельная ветка "Баги".
moveton
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:40
Feh14 написав:
А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать.
Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
Вітаю, ви можете написати тут або у приватні повідомлення, яка спостерігається проблема при роботі застосунку.
Також є Чат підтримки у застосунку Sense SuperApp:
https://hi.sensebank.com.ua/newchatsupport
Якщо не вдається в нього увійти, то при вході у застосунок згори є кнопка "Чат", натискаєте її.
Також є бот в Telegram:
https://t.me/sensebankbot
(запустіть бота та напишіть ваше питання)
Або ви можете перейти за посиланням на наш сайт
https://sensebank.com.ua/
, де внизу буде кнопка "Допомога". Там ви можете обрати Chat Online/ Telegram/ Viber і написати нам
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Sense Bank
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Додано: Суб 15 лип, 2023 18:44
wildlynx написав:
Була до січня 2023 нормальна конвертація для EUR по Visa, поламали, тепер не має значення, курс EUR однаково неконкурентний по Visa та MC, картки на полиці.
Зараз усі конвертації проходять через долар.
Якщо оплату будете робити в євро карткою євро, то конвертації не буде.
Більш детально по цьому питанню є інформація у нашій статті:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11878
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Додано: Нед 16 лип, 2023 08:28
wildlynx написав:Була до січня 2023 нормальна конвертація для EUR по Visa, поламали, тепер не має значення, курс EUR однаково неконкурентний по Visa та MC, картки на полиці.
Так, зараз євро картка тільки для євро розрахунків, для інших валют - доларова.
RobinGood
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