Feh14 написав:А как и куда написать в чат что приложение Сенс категорически не хочет работать. Вот буквально, пишут мол давайте в чат, а чат где?
Вітаю, ви можете написати тут або у приватні повідомлення, яка спостерігається проблема при роботі застосунку. Також є Чат підтримки у застосунку Sense SuperApp: https://hi.sensebank.com.ua/newchatsupport Якщо не вдається в нього увійти, то при вході у застосунок згори є кнопка "Чат", натискаєте її. Також є бот в Telegram: https://t.me/sensebankbot (запустіть бота та напишіть ваше питання) Або ви можете перейти за посиланням на наш сайт https://sensebank.com.ua/ , де внизу буде кнопка "Допомога". Там ви можете обрати Chat Online/ Telegram/ Viber і написати нам
Все вірно, я про сплату у EUR з грн-карти. До змін у січні був +- адекватний курс EUR/UAH по Visa, зараз однаково завищений по Visa та MC. Купувати EUR зараз по 42+ та маринувати 99 днів на депо - дякую, але ні.
wildlynx написав:Все вірно, я про сплату у EUR з грн-карти. До змін у січні був +- адекватний курс EUR/UAH по Visa, зараз однаково завищений по Visa та MC. Купувати EUR зараз по 42+ та маринувати 99 днів на депо - дякую, але ні.
курса EUR/UAH вже немає. є EUR/USD/UAH. при подвійній конвертації звісно виходить не вигідно розраховуватися.