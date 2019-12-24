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Дійсно 17.01.2023 були приємні зміни, такі як списання по курсу авторизації. Так як раніше для третіх валют був аналогічний курс конвертації як і зараз, але якщо змінювався курс в більшу сторону то по факту списання операції(через 2-3 робочі дні), різниця досписувалась з рахунку, та при зменшенні - поверталась. Із приємного, що тепер єдина логіка для MasterCard та Visa і більше немає цієї рулетки.
Але є і не приємна новина, перехід на єдину валюту розрахунку - доллар(виключення розрахунок з карток євро в євро). Так як курс тепер євро - доллар + ОІФ(1,2-1,3%) для для третіх валют і вже доллар - гривня по курсу банку. Ми розуміємо що розрахунки в євро далеко не одні із найвигідніших на ринку, тому ця картинка не фінальна, тож будемо покращуватись, але поки так як є
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️