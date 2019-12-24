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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 868869870871

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Sense Bank 3.7 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
32
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:58

  mephala написав:курса EUR/UAH вже немає. є EUR/USD/UAH.
при подвійній конвертації звісно виходить не вигідно розраховуватися.

Подвійна конвертація - не така вже й велика проблема. Проблема в кінцевому курсі, що виходить надто завищений. А так у ПУМБа теж подвійна конвертація по євро, але курс значно конкурентноспроможніший. Просто банк вирішив, що йому "європейські" клієнти більше не потрібні. Ну то й хай.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:25

M-Audio
Дійсно 17.01.2023 були приємні зміни, такі як списання по курсу авторизації. Так як раніше для третіх валют був аналогічний курс конвертації як і зараз, але якщо змінювався курс в більшу сторону то по факту списання операції(через 2-3 робочі дні), різниця досписувалась з рахунку, та при зменшенні - поверталась. Із приємного, що тепер єдина логіка для MasterCard та Visa і більше немає цієї рулетки.

Але є і не приємна новина, перехід на єдину валюту розрахунку - доллар(виключення розрахунок з карток євро в євро). Так як курс тепер євро - доллар + ОІФ(1,2-1,3%) для для третіх валют і вже доллар - гривня по курсу банку. Ми розуміємо що розрахунки в євро далеко не одні із найвигідніших на ринку, тому ця картинка не фінальна, тож будемо покращуватись, але поки так як є :(

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:13

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:+ ОІФ(1,2-1,3%)

фея-помічниця, Оля, а поясніть будь ласка мені сірому та убогому якого дідька лисого у банку є така нагальна потреба застосовувати цей самий OIF. От маючи вищу економічну освіту та два з лишком десятки досвіду роботи в банку не допетраю які сами ризики таким чином банки намагається уникнути. Адже розрахунки з МПС йдуть по реальним діючим курсам сьогодення. До чого тут чи були зміни курсів в СЕМЕА та поза СЕМЕА за останній місяць? Ну як не кручу на думку приходить виключно одна єдина думка - банк просто свого часу знайшов такий відносно чесний спосіб "нажухати" клієнта на 1.2-1.3% від суми платежу. Такий собі додатковий інтерчендж на рівному місці і тепер має додатковий шматок масла до свого шматка хліба. Просто клієнти, які бачать це "нажухування" уникають від платежів картками вашого банку за кордоном. Вважаю застосування OIF у подібних умовах (коли для банку немає ніякого ризику, а просто йде чистий прибуток на рівному місці) виявом надзвичайної зневаги банку до своїх клієнтів.
Зможете, будь ласка, обгрунтувати з економічної точку зору цю таку "вкрай необхідну" для банку комісію? Справді без неї ніяк? Адже більшість банків не практикують таке ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:19

  Alien написав:До чого тут чи були зміни курсів в СЕМЕА та поза СЕМЕА за останній місяць?

Вот банк тоже так подумал и при последнем покращеннi про изменения курсов за месяц слова убрал :mrgreen:
moveton
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