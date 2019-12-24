Додано: Вів 18 лип, 2023 18:51

Анастасіє я вперше стикнувся з вашим oif у лютому 2020. Ніяк не міг зрозуміти чому за однакових обставин, в один і той же день, по аналогічним операціям по карткам однакових МПС, у однакових валютах навіть в одному і тому ж терміналі курс у тоді ще Альфи ЗАВЖДИ виходив гіршим ніж у інших укр.банків. тоді і втрапив на цю... вибачте шахрайську схему з oif. Тоді ще не йшли всі операції через долар, тоді ще не було фіксації курсу по даті авторизації але вже тоді альфа займалось цим. Минуло три роки... Змінились назва банку, шляхи конвертації, застосування курсу по даті авторизації але вже Сенс тільки думає що може колись від цього шахрайства відмовитись. Що ж мій висновок з 2020 лишається тим самим - картки альфи/Сєні я все ще не буду використовувати для транскордонних оплат. І всім хто до мене звертається - нікому не рекомендую. Вибачте - ваша схема шахрайська по суті хоча і упакована в юридично симпатичну обгортку. Але для тих хто розуміє що саме робить банк на "обгортку", сподіваюсь не поведеться