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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 868869870871

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Sense Bank 3.7 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
32
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:58

  mephala написав:курса EUR/UAH вже немає. є EUR/USD/UAH.
при подвійній конвертації звісно виходить не вигідно розраховуватися.

Подвійна конвертація - не така вже й велика проблема. Проблема в кінцевому курсі, що виходить надто завищений. А так у ПУМБа теж подвійна конвертація по євро, але курс значно конкурентноспроможніший. Просто банк вирішив, що йому "європейські" клієнти більше не потрібні. Ну то й хай.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:25

M-Audio
Дійсно 17.01.2023 були приємні зміни, такі як списання по курсу авторизації. Так як раніше для третіх валют був аналогічний курс конвертації як і зараз, але якщо змінювався курс в більшу сторону то по факту списання операції(через 2-3 робочі дні), різниця досписувалась з рахунку, та при зменшенні - поверталась. Із приємного, що тепер єдина логіка для MasterCard та Visa і більше немає цієї рулетки.

Але є і не приємна новина, перехід на єдину валюту розрахунку - доллар(виключення розрахунок з карток євро в євро). Так як курс тепер євро - доллар + ОІФ(1,2-1,3%) для для третіх валют і вже доллар - гривня по курсу банку. Ми розуміємо що розрахунки в євро далеко не одні із найвигідніших на ринку, тому ця картинка не фінальна, тож будемо покращуватись, але поки так як є :(

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:13

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:+ ОІФ(1,2-1,3%)

фея-помічниця, Оля, а поясніть будь ласка мені сірому та убогому якого дідька лисого у банку є така нагальна потреба застосовувати цей самий OIF. От маючи вищу економічну освіту та два з лишком десятки досвіду роботи в банку не допетраю які сами ризики таким чином банки намагається уникнути. Адже розрахунки з МПС йдуть по реальним діючим курсам сьогодення. До чого тут чи були зміни курсів в СЕМЕА та поза СЕМЕА за останній місяць? Ну як не кручу на думку приходить виключно одна єдина думка - банк просто свого часу знайшов такий відносно чесний спосіб "нажухати" клієнта на 1.2-1.3% від суми платежу. Такий собі додатковий інтерчендж на рівному місці і тепер має додатковий шматок масла до свого шматка хліба. Просто клієнти, які бачать це "нажухування" уникають від платежів картками вашого банку за кордоном. Вважаю застосування OIF у подібних умовах (коли для банку немає ніякого ризику, а просто йде чистий прибуток на рівному місці) виявом надзвичайної зневаги банку до своїх клієнтів.
Зможете, будь ласка, обгрунтувати з економічної точку зору цю таку "вкрай необхідну" для банку комісію? Справді без неї ніяк? Адже більшість банків не практикують таке ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 16:19

  Alien написав:До чого тут чи були зміни курсів в СЕМЕА та поза СЕМЕА за останній місяць?

Вот банк тоже так подумал и при последнем покращеннi про изменения курсов за месяц слова убрал :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:31

Alien Розрахунок відбувається по факту клірингу(списання операції)що відбувається в середньому через 2-3 робочі дні, а буває і пізніше т.ч предавторизація до 30 днів. І ось в залежності від шляху конвертації та платіжної системи деякі операції без ОІФ являються збитковими і додавання до єврових операцій ОІФ виникло у зв’язку з тим, що для банку євро також стало третьою валютою, так як ОІФ був і раніше. Більшість банків дійсно не має його так як відмовились від цього. Дехто включає це як окремий тариф за конвертацію - але все це питання тарифоутворення, і там де ми не знімаємо комісію знімають інші, і навпаки. Тому при першій можливості ми змінемо це, та зараз аналізуємо це питання з моменту змін,але поки як є.

Анастасія,ваша помічниця
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:51

Анастасіє я вперше стикнувся з вашим oif у лютому 2020. Ніяк не міг зрозуміти чому за однакових обставин, в один і той же день, по аналогічним операціям по карткам однакових МПС, у однакових валютах навіть в одному і тому ж терміналі курс у тоді ще Альфи ЗАВЖДИ виходив гіршим ніж у інших укр.банків. тоді і втрапив на цю... вибачте шахрайську схему з oif. Тоді ще не йшли всі операції через долар, тоді ще не було фіксації курсу по даті авторизації але вже тоді альфа займалось цим. Минуло три роки... Змінились назва банку, шляхи конвертації, застосування курсу по даті авторизації але вже Сенс тільки думає що може колись від цього шахрайства відмовитись. Що ж мій висновок з 2020 лишається тим самим - картки альфи/Сєні я все ще не буду використовувати для транскордонних оплат. І всім хто до мене звертається - нікому не рекомендую. Вибачте - ваша схема шахрайська по суті хоча і упакована в юридично симпатичну обгортку. Але для тих хто розуміє що саме робить банк на "обгортку", сподіваюсь не поведеться
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:26

Re: Sense Bank

Тобто - висновок такий, що краще за кордоном користуватися окремою євро\карткою? Я раніше так і робив -коли подорожував Європою..
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:22

Ну виглядає так, що на цьому тижні епопея з (екс)Альфа-банком закінчиться. В сторону Держави

https://t.me/yzheleznyak/4609
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:54

  Kalgan написав:
Ну виглядає так, що на цьому тижні епопея з (екс)Альфа-банком закінчиться. В сторону Держави

https://t.me/yzheleznyak/4609

Та вже блумберг і дату інсайдерську озвучував - 16 липня і усе пук у муку. А тут всього лиш "виглядає так" ;(
Alien
 
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