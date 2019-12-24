Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 11:41
Додано: Чет 20 лип, 2023 11:50
Та Фрідман по судам агліцким затягає, які залочать всі фіноберти і буде вже не (держ)банка, а щось типа калічного МФО, яке буде збирати залишки кредитів у пересічного
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