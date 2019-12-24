RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
32
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:41

  Ой+ написав:Невже?

Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3534
З нами з: 23.03.18
Подякував: 19 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:50

  moveton написав:
  Ой+ написав:Невже?

Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?

Та Фрідман по судам агліцким затягає, які залочать всі фіноберти і буде вже не (держ)банка, а щось типа калічного МФО, яке буде збирати залишки кредитів у пересічного :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4284
З нами з: 05.05.21
Подякував: 314 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:14

Re: Sense Bank

Підкажіть при якій сумі депозитів в SENSE банці їх фінмон почне з глузду їхати? Якою сумою мені обмежитись? Дякую
ihorsic
 
Повідомлень: 972
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:23

  ihorsic написав:Підкажіть при якій сумі депозитів в SENSE банці їх фінмон почне з глузду їхати? Якою сумою мені обмежитись? Дякую

якщо зараз заводити більше 400000 грн ,то будуть запитання. За весь 2021 рік у мене ,якщо не помиляюсь, тільки Універсалбанк запросив пояснення. У відділенні,всі картки по яким були переводи ,були мої особисті дані. Тому жодних додаткових документів не було запропоновано додати. Думаю ,якщо само Сенс підходить ,то на рідних і знайомих оформлення робить.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13778
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:50

Re: Sense Bank

Питання трішки в іншому. Якщо заносити по 399900 в місяць то до якої суми можна скирдувати?
ihorsic
 
Повідомлень: 972
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 869870871872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mogicanin1986 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1126 211103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 14:13
KVV
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4783
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8715)
20.07.2023 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.