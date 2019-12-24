Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 11:41
Додано: Чет 20 лип, 2023 11:50
Та Фрідман по судам агліцким затягає, які залочать всі фіноберти і буде вже не (держ)банка, а щось типа калічного МФО, яке буде збирати залишки кредитів у пересічного
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:14
Re: Sense Bank
Підкажіть при якій сумі депозитів в SENSE банці їх фінмон почне з глузду їхати? Якою сумою мені обмежитись? Дякую
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:23
якщо зараз заводити більше 400000 грн ,то будуть запитання. За весь 2021 рік у мене ,якщо не помиляюсь, тільки Універсалбанк запросив пояснення. У відділенні,всі картки по яким були переводи ,були мої особисті дані. Тому жодних додаткових документів не було запропоновано додати. Думаю ,якщо само Сенс підходить ,то на рідних і знайомих оформлення робить.
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:50
Re: Sense Bank
Питання трішки в іншому. Якщо заносити по 399900 в місяць то до якої суми можна скирдувати?
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