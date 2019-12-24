Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 11:41
Додано: Чет 20 лип, 2023 11:50
Та Фрідман по судам агліцким затягає, які залочать всі фіноберти і буде вже не (держ)банка, а щось типа калічного МФО, яке буде збирати залишки кредитів у пересічного
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:14
Re: Sense Bank
Підкажіть при якій сумі депозитів в SENSE банці їх фінмон почне з глузду їхати? Якою сумою мені обмежитись? Дякую
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:23
якщо зараз заводити більше 400000 грн ,то будуть запитання. За весь 2021 рік у мене ,якщо не помиляюсь, тільки Універсалбанк запросив пояснення. У відділенні,всі картки по яким були переводи ,були мої особисті дані. Тому жодних додаткових документів не було запропоновано додати. Думаю ,якщо само Сенс підходить ,то на рідних і знайомих оформлення робить.
Додано: Чет 20 лип, 2023 14:50
Re: Sense Bank
Питання трішки в іншому. Якщо заносити по 399900 в місяць то до якої суми можна скирдувати?
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:16
Процес пішов
Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ "СЕНС БАНК" та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави в цій процедурі.
На підставі рішення НБУ з п’ятниці, 21 липня 2023 року, в банку буде введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:22
Re: Sense Bank
Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ "СЕНС БАНК": Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію, НБУ звернувся до Уряду України щодо участі держави
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:29
Re: Sense Bank
Днем сделал 2 СЕП платежа, ни один не дошел...
Обещания что сервисы для физлиц будут работать в обычном режиме - брехня?
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 20 лип, 2023 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:30
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:36
Re: Sense Bank
Зробив 4 СеПа. Останній в 15-00. Всі дійшли з шаленою швидкістю ( 15 хв). Але все не вивів. Створював і перевіряв шаблони.
|