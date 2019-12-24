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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 870871872873>

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:41

  Ой+ написав:Невже?

Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:50

  moveton написав:
  Ой+ написав:Невже?

Я так понимаю, что у каждого она в разное время проводится. У Блумберга провели три дня назад. У некоторых из этой темы - полгода назад. У NV проведут через три дня - почему бы и нет?

Та Фрідман по судам агліцким затягає, які залочать всі фіноберти і буде вже не (держ)банка, а щось типа калічного МФО, яке буде збирати залишки кредитів у пересічного :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:14

Re: Sense Bank

Підкажіть при якій сумі депозитів в SENSE банці їх фінмон почне з глузду їхати? Якою сумою мені обмежитись? Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:23

  ihorsic написав:Підкажіть при якій сумі депозитів в SENSE банці їх фінмон почне з глузду їхати? Якою сумою мені обмежитись? Дякую

якщо зараз заводити більше 400000 грн ,то будуть запитання. За весь 2021 рік у мене ,якщо не помиляюсь, тільки Універсалбанк запросив пояснення. У відділенні,всі картки по яким були переводи ,були мої особисті дані. Тому жодних додаткових документів не було запропоновано додати. Думаю ,якщо само Сенс підходить ,то на рідних і знайомих оформлення робить.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:50

Re: Sense Bank

Питання трішки в іншому. Якщо заносити по 399900 в місяць то до якої суми можна скирдувати?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:16

Процес пішов

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ "СЕНС БАНК" та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави в цій процедурі.

На підставі рішення НБУ з п’ятниці, 21 липня 2023 року, в банку буде введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:22

Re: Sense Bank

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ "СЕНС БАНК": Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію, НБУ звернувся до Уряду України щодо участі держави https://bank.gov.ua/ua/news/all/uhvalen ... ti-derjavi
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:29

Re: Sense Bank

Днем сделал 2 СЕП платежа, ни один не дошел...
Обещания что сервисы для физлиц будут работать в обычном режиме - брехня?
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 20 лип, 2023 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:30

  ihorsic написав:Питання трішки в іншому. Якщо заносити по 399900 в місяць то до якої суми можна скирдувати?


та його з ринку планують виводити, а ви сюди збираєтеся гроші заводити... але кожному звісно своє :)
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:36

Re: Sense Bank

vpchelko написав:Днем сделал 2 СЕП платежа, ни один не дошел...
Обещания что сервисы для физлиц будут работать в обычном режиме - брехня?
Зробив 4 СеПа. Останній в 15-00. Всі дійшли з шаленою швидкістю ( 15 хв). Але все не вивів. Створював і перевіряв шаблони.
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