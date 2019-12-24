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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:38
Re: Sense Bank
обычно НБУ уже вечером отключает банки с ВА от СЭП
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:45
дружина не може зайти ані в застосунок (просить ввести код із смс), ані у браузері (бо там теж смс не приходить) - я так розумію тапки настали із відправкою смс?
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:46
Колишній "Альфа-Банк" стане державним: рішення щодо націоналізації "Сенс Банку" ухвалено
Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку Sense Bank - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.
Про це йдеться у матеріалах регулятора, які є в розпорядженні УНІАН. Згідно з офіційною звітністю, частка Sense Bank становить у банківському секторі 3,2%. Тепер, після можливої націоналізації, частка держави буде 56%.
Зазначається, що власниками опосередкованої істотної участі в банку є громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.
"Важливим аспектом є те, що банк працює, незалежно від того, що була застосована процедура, в звичному режимі. Перехід буде відбуватися максимально комфортно, непомітно і безпечно для клієнтів. З огляду на системну вадливість банку, застосована саме така процедура", - зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:47
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:49
Re: Sense Bank
З новин так і не зрозуміло що саме станеться з банком - він продовжить працювати як державний чи його ліквідують?
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