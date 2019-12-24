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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 870871872873

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:36

бабло пока ходить ) толкалка працюе
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:38

Re: Sense Bank

обычно НБУ уже вечером отключает банки с ВА от СЭП
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:43

А гуся тоже национализують?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:45

дружина не може зайти ані в застосунок (просить ввести код із смс), ані у браузері (бо там теж смс не приходить) - я так розумію тапки настали із відправкою смс?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:46

  IMPRINTER написав:А гуся тоже национализують?


Колишній "Альфа-Банк" стане державним: рішення щодо націоналізації "Сенс Банку" ухвалено

Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку Sense Bank - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

Про це йдеться у матеріалах регулятора, які є в розпорядженні УНІАН. Згідно з офіційною звітністю, частка Sense Bank становить у банківському секторі 3,2%. Тепер, після можливої націоналізації, частка держави буде 56%.

Зазначається, що власниками опосередкованої істотної участі в банку є громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.

"Важливим аспектом є те, що банк працює, незалежно від того, що була застосована процедура, в звичному режимі. Перехід буде відбуватися максимально комфортно, непомітно і безпечно для клієнтів. З огляду на системну вадливість банку, застосована саме така процедура", - зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:47

  Krokodil написав:обычно НБУ уже вечером отключает банки с ВА от СЭП


гроші будуть ходити без будь яких обмежень, виключення перекази за номером рахунку, будуть відновлені завтра в другій половині дня
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:49

Re: Sense Bank

З новин так і не зрозуміло що саме станеться з банком - він продовжить працювати як державний чи його ліквідують?
АндрейМ
 
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