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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 19:08
Добрий вечер.Как думаєте депозит трехдневний завтра будет виплачен?А то мне надр карту кредитную гасить.И проценти с завтрашнього дня прикрашают начислятся или с сегодняшнего?Спасибо
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Вадимка
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:12
IMPRINTER написав:
А гуся тоже национализують?
Що Ви маєте на увазі?
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:17
Вадимка написав:Добрий вечер.Как думаєте депозит трехдневний завтра будет виплачен?А то мне надр карту кредитную гасить.И проценти с завтрашнього дня прикрашают начислятся или с сегодняшнего?Спасибо
Відмінив пролонгацію. Завтра в 8-30 побачим.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:31
pharus написав:
Напомните плз, какой суточный лимит на р2р по Хамону и Вайту? Или он общий на один акк?
См.здесь:viewtopic.php?p=5567956#p5567956viewtopic.php?p=5568472#p5568472viewtopic.php?p=5568501#p5568501
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:37
Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія
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Додано: Чет 20 лип, 2023 19:40
Sense Bank Спасибо огромное
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Вадимка
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:01
У зв'язку з націоналізацією правило про замовлення валюти за 5 діб скасовується?
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:03
А як шо чесно, дуже шкода, продукти в банка були дужк прикольні. Вони звичайно ще деякий час будуть але в те шо держава все не зіпсує не дуже вірю
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Додано: Чет 20 лип, 2023 20:09
Sense Bank написав:АндрейМ
Термінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )
Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛
Анастасія
куплю за 2 грн.
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IMPRINTER
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