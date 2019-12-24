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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 872873874875>

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:08

Добрий вечер.Как думаєте депозит трехдневний завтра будет виплачен?А то мне надр карту кредитную гасить.И проценти с завтрашнього дня прикрашают начислятся или с сегодняшнего?Спасибо
Вадимка
 
Повідомлень: 242
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:12

  IMPRINTER написав:А гуся тоже национализують?

Що Ви маєте на увазі?
nord
 
Повідомлень: 265
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:17

Re: Sense Bank

Вадимка написав:Добрий вечер.Как думаєте депозит трехдневний завтра будет виплачен?А то мне надр карту кредитную гасить.И проценти с завтрашнього дня прикрашают начислятся или с сегодняшнего?Спасибо
Відмінив пролонгацію. Завтра в 8-30 побачим.
lel
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 384 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:31

  pharus написав:Напомните плз, какой суточный лимит на р2р по Хамону и Вайту? Или он общий на один акк?
См.здесь:
viewtopic.php?p=5567956#p5567956
viewtopic.php?p=5568472#p5568472
viewtopic.php?p=5568501#p5568501
FinTech
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Повідомлень: 586
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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15
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:37

Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11883
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:40

Sense Bank Спасибо огромное
Вадимка
 
Повідомлень: 242
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:01

У зв'язку з націоналізацією правило про замовлення валюти за 5 діб скасовується?
ukr0014959
 
Повідомлень: 241
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:03

А як шо чесно, дуже шкода, продукти в банка були дужк прикольні. Вони звичайно ще деякий час будуть але в те шо держава все не зіпсує не дуже вірю
ukr0014959
 
Повідомлень: 241
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:09

  Sense Bank написав:АндрейМТермінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )

Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛
Анастасія


куплю за 2 грн.
IMPRINTER
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1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39062
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6245 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:12

  IMPRINTER написав:А гуся тоже национализують?

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mixa
 
Повідомлень: 311
З нами з: 25.04.14
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