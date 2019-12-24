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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 20:17
Зміни вже відчуваються істотні
Бо раніше була фея-помічниця Оля,
а зара просто сухо Анастасія.
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daap
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