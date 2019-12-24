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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 20:17
Зміни вже відчуваються істотні
Бо раніше була фея-помічниця Оля,
а зара просто сухо Анастасія.
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daap
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:08
IMPRINTER написав: Sense Bank написав:АндрейМ
Термінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну
куплю за 2 грн.
"в очередь, сукины дети!!" ©
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flysoulfly
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:13
хто покупатель?
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cohan
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:15
Sense Bank написав:Вадимка
Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія
Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет
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guntherhouse777
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:19
IMPRINTER написав:
А гуся тоже национализують?
Ах, как я люблю эту птицу!(с))
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guntherhouse777
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:30
IMPRINTER написав:
А гуся тоже национализують?
гусь це хто?
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Sinica
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:39
Sinica написав: IMPRINTER написав:
А гуся тоже национализують?
гусь це хто?
Фінансова народна забава - вгадай банк по погонялу
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Boundless
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:53
guntherhouse777 написав: Sense Bank написав:Вадимка
Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія
Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет
в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо
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sens
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:10
sens написав: guntherhouse777 написав: Sense Bank написав:Вадимка
Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія
Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет
в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо
Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).
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guntherhouse777
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:19
Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія[/quote]
Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет[/quote]в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо[/quote]
Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).[/quote]
Буде як з Приватом, ІМХО.
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nord
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