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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 873874875876>

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:17

Re: Sense Bank

Зміни вже відчуваються істотні
Бо раніше була фея-помічниця Оля,
а зара просто сухо Анастасія.
daap
 
Повідомлень: 95
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Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:08

  IMPRINTER написав:
  Sense Bank написав:АндрейМТермінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну


куплю за 2 грн.
"в очередь, сукины дети!!" ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 2328
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:13

Re: Sense Bank

хто покупатель?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:15

  Sense Bank написав:Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія

Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:19

  IMPRINTER написав:А гуся тоже национализують?

Ах, как я люблю эту птицу!(с))
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4916
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:30

  IMPRINTER написав:А гуся тоже национализують?

гусь це хто?
Sinica
 
Повідомлень: 199
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:39

Re: Sense Bank

Sinica написав:
  IMPRINTER написав:А гуся тоже национализують?

гусь це хто?
Фінансова народна забава - вгадай банк по погонялу
Boundless
 
Повідомлень: 2074
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:53

  guntherhouse777 написав:
  Sense Bank написав:Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія

Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет
в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо
sens
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Повідомлень: 13781
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:10

  sens написав:
  guntherhouse777 написав:
  Sense Bank написав:Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія

Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет
в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо

Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:19

Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія[/quote]
Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет[/quote]в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо[/quote]
Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).[/quote]

Буде як з Приватом, ІМХО.
nord
 
Повідомлень: 267
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