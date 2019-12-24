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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лип, 2023 22:45
Sense Bank написав:АндрейМ
Термінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )
Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛
Анастасія
ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ
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Raymond
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