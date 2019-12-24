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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 873874875876 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 79 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 8% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 12 4- Добре. Як і повинно бути. 42% 33 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 27% 21 Всього голосів : 79 Додано: Чет 20 лип, 2023 22:45 Sense Bank написав: АндрейМТермінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )



Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛

Анастасія Термінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛Анастасія





ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ Raymond Повідомлень: 1285 З нами з: 16.12.08 Подякував: 214 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 05:58 Re: Sense Bank Raymond написав: ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ

Будуть платитись, з понеділка мав би стати державним:

https://biz.nv.ua/ukr/finance/zelenskiy ... 40586.html

Тимчасова адміністрація розпочне роботу в банку з ранку п’ятниці (21 липня), уже в понеділок (24 липня) банк працюватиме як державний.

Держава очікує судів із російськими олігархами, власниками Сенс Банку, які намагатимуться компенсувати збитки. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із проханням підтримати рішення Нацбанку щодо Сенс Банку.Тимчасова адміністрація розпочне роботу в банку з ранку п’ятниці (21 липня), уже в понеділок (24 липня) банк працюватиме як державний.Держава очікує судів із російськими олігархами, власниками Сенс Банку, які намагатимуться компенсувати збитки. Будуть платитись, з понеділка мав би стати державним: Ой+

Повідомлень: 6008 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 926 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:38 Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі

Анастасія[/quote]

Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.

Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет[/quote]в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо[/quote]

Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).[/quote]













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Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БА...

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК»: Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію, НБУ звернувся до Уряду щодо участі держави



20.07.2023

ПРЕСРЕЛІЗ



Правління Національного банку, керуючись нормами Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК» або Банк) та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави в цій процедурі.

За інформацією АТ «СЕНС БАНК», власниками прямої істотної участі в Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин росії Андрій Косогов. Зазначені фізичні особи є остаточними ключовими учасниками в структурі власності АТ «СЕНС БАНК».



Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» М. Фрідмана та П. Авена з росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність Банку.



Так, про негативний вплив репутаційного ризику на діяльність АТ «СЕНС БАНК» зазначено у звіті незалежного аудитора ТОВ «РСМ Україна» за 2022 рік. Аудитор звернув увагу на висновки управлінського персоналу Банку про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність АТ «СЕНС БАНК» продовжувати свою діяльність на безперервній основі.



Про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчить і динаміка окремих показників діяльності АТ «СЕНС БАНК». Погіршення платіжної дисципліни позичальників Банку вплинуло на регулятивний капітал АТ «СЕНС БАНК», який за період із 01 березня 2022 року до 01 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він у цілому збільшився на 29%.



Через зв’язок власників опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» М. Фрідмана та П. Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.



Указами Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 та № 727/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО), згідно з якими до власників опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» М. Фрідмана, П. Авена та А. Косогова застосовані персональні санкції, зокрема у формі блокування активів. До власників прямої істотної участі (акціонерів) в АТ «СЕНС БАНК» ABH Ukraine Limited та ABH Holdings S.A. також застосовані санкції, які передбачають блокування активів, згідно з Указом Президента України від 05 липня 2023 року № 371/2023.



14 березня 2022 року власником опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНСБАНК» у розмірі 40,9614% став А. Косогов у результаті передавання йому часток Германа Хана та Олексія Кузмічьова. Таке набуття істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» здійснене без погодження з Національним банком та з порушенням вимог законодавства України. Крім того, в 2023 році Національний банк отримав повідомлення про наміри ABH Holdings S.A. передати контроль над АТ «СЕНС БАНК» на користь Karswell Limited (Кіпр). Ця угода в разі її реалізації суперечитиме санкціям РНБОУ, застосованим 19 жовтня 2022 року до М. Фрідмана, П. Авена, А. Косогова, та 05 липня 2023 року – до ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.



Ураховуючи застосовані санкції, власники прямої та опосередкованої участі в АТ «СЕНС БАНК» із загальною часткою 100% капіталу Банку позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб. Визнання Національним банком їх ділової репутації небездоганною та заборона використання ними права голосу за належними частками в капіталі Банку є наслідком їх власних дій/бездіяльності.



АТ «СЕНС БАНК» визначено системно важливим банком згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08 березня 2023 року № 95-рш, а також критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до наказу Національного банку від 17 квітня 2023 року № 377-но. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 01 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі підприємців) становить 44 323 млн грн.



Власники істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» не здатні виконувати визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» зобов’язання щодо підтримання на постійній основі рівня капіталу, достатнього для дотримання нормативних значень, установлених Національним банком, та вжиття своєчасних заходів для запобігання настанню його неплатоспроможності.



В умовах дії в Україні воєнного стану, запровадженого через повномасштабну військову агресію щодо України з боку росії, та з урахуванням поточного фінансового стану АТ «СЕНС БАНК» все вищезазначене становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів Банку.



За таких умов відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ «СЕНС БАНК» з ринку.



На підставі рішення Правління Національного банку України виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийняте рішення про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «СЕНС БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора Банку. Тимчасова адміністрація відповідно до вищезазначеного рішення запроваджується з п’ятниці, 21 липня 2023 року.



Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.



Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні Банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення. sens

Повідомлень: 13786 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лип, 2023 08:03 Raymond написав: Sense Bank написав: АндрейМТермінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )



Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛

Анастасія Термінологія застосовується така згідно законодавства, так як закон застосовується виведення системно важливого банку, після чого проводиться продаж за 1 грн Мінфіну, і з понеділка банк буде державним, це якщо коротко )Окремо ніяких обмежень немає і не буде, все працює стандартно як і завжди 💙💛Анастасія





ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ ТАК % БУДУТЬ ПЛАТИТСЯ ПО ДЕПО ЧИ НІ? З ПОНЕДІЛКА СТАНЕ ДЕРЖАВНИМ ЧИ ТА НА МІСЯЦЬ...А МОЖЕ І БІЛЬШЕ

Швидкі можна знімати і сепити,не буде плутанини потім з дезами від Держави Швидкі можна знімати і сепити,не буде плутанини потім з дезами від Держави sens

Повідомлень: 13786 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 762 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 873874875876 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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