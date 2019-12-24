Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:38

Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі

Анастасія[/quote]

Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.

Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет[/quote]в понеділок все буде,імхо. Про місяць з вашого боку також імхо[/quote]

Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).[/quote]













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Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БА...

Ухвалено рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК»: Фонд гарантування вкладів запроваджує тимчасову адміністрацію, НБУ звернувся до Уряду щодо участі держави



20.07.2023

ПРЕСРЕЛІЗ



Правління Національного банку, керуючись нормами Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК» або Банк) та звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо участі держави в цій процедурі.

За інформацією АТ «СЕНС БАНК», власниками прямої істотної участі в Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин росії Андрій Косогов. Зазначені фізичні особи є остаточними ключовими учасниками в структурі власності АТ «СЕНС БАНК».



Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» М. Фрідмана та П. Авена з росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність Банку.



Так, про негативний вплив репутаційного ризику на діяльність АТ «СЕНС БАНК» зазначено у звіті незалежного аудитора ТОВ «РСМ Україна» за 2022 рік. Аудитор звернув увагу на висновки управлінського персоналу Банку про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність АТ «СЕНС БАНК» продовжувати свою діяльність на безперервній основі.



Про суттєвий негативний вплив репутаційного ризику свідчить і динаміка окремих показників діяльності АТ «СЕНС БАНК». Погіршення платіжної дисципліни позичальників Банку вплинуло на регулятивний капітал АТ «СЕНС БАНК», який за період із 01 березня 2022 року до 01 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він у цілому збільшився на 29%.



Через зв’язок власників опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» М. Фрідмана та П. Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.



Указами Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 та № 727/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО), згідно з якими до власників опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» М. Фрідмана, П. Авена та А. Косогова застосовані персональні санкції, зокрема у формі блокування активів. До власників прямої істотної участі (акціонерів) в АТ «СЕНС БАНК» ABH Ukraine Limited та ABH Holdings S.A. також застосовані санкції, які передбачають блокування активів, згідно з Указом Президента України від 05 липня 2023 року № 371/2023.



14 березня 2022 року власником опосередкованої істотної участі в АТ «СЕНСБАНК» у розмірі 40,9614% став А. Косогов у результаті передавання йому часток Германа Хана та Олексія Кузмічьова. Таке набуття істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» здійснене без погодження з Національним банком та з порушенням вимог законодавства України. Крім того, в 2023 році Національний банк отримав повідомлення про наміри ABH Holdings S.A. передати контроль над АТ «СЕНС БАНК» на користь Karswell Limited (Кіпр). Ця угода в разі її реалізації суперечитиме санкціям РНБОУ, застосованим 19 жовтня 2022 року до М. Фрідмана, П. Авена, А. Косогова, та 05 липня 2023 року – до ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.



Ураховуючи застосовані санкції, власники прямої та опосередкованої участі в АТ «СЕНС БАНК» із загальною часткою 100% капіталу Банку позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб. Визнання Національним банком їх ділової репутації небездоганною та заборона використання ними права голосу за належними частками в капіталі Банку є наслідком їх власних дій/бездіяльності.



АТ «СЕНС БАНК» визначено системно важливим банком згідно з рішенням Правління Національного банку України від 08 березня 2023 року № 95-рш, а також критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до наказу Національного банку від 17 квітня 2023 року № 377-но. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 01 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі підприємців) становить 44 323 млн грн.



Власники істотної участі в АТ «СЕНС БАНК» не здатні виконувати визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» зобов’язання щодо підтримання на постійній основі рівня капіталу, достатнього для дотримання нормативних значень, установлених Національним банком, та вжиття своєчасних заходів для запобігання настанню його неплатоспроможності.



В умовах дії в Україні воєнного стану, запровадженого через повномасштабну військову агресію щодо України з боку росії, та з урахуванням поточного фінансового стану АТ «СЕНС БАНК» все вищезазначене становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів Банку.



За таких умов відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про виведення системно важливого АТ «СЕНС БАНК» з ринку.



На підставі рішення Правління Національного банку України виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийняте рішення про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «СЕНС БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора Банку. Тимчасова адміністрація відповідно до вищезазначеного рішення запроваджується з п’ятниці, 21 липня 2023 року.



Під час тимчасової адміністрації сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб.



Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні Банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення.