обращайтесь в банк отправителя
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:10
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:13
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:15
Re: Sense Bank
вроде все работает как и раньше...
снятие лонгации...переброс на др банк...
пополн депо...пока норм....
дальше будем посмотреть...
всем мира и удачи...
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:17
Re: Sense Bank
вчерашний пресс- брифинг НБУ
может кому-то интересно
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:20
Re: Sense Bank
Тимчасова адміністрація в АТ «СЕНС БАНК» розпочалася, сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі
21.07.2023
ПРЕСРЕЛІЗ
Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), в АТ «СЕНС БАНК» було запроваджено тимчасову адміністрацію. Команда Фонду уже працює в Банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством.
Зважаючи на те, що АТ «СЕНС БАНК» (далі – Банк) входить до переліку системно важливих банків, Національний банк України, як повідомлялося, направив до Кабінету Міністрів України пропозицію щодо участі держави у виведенні Банку з ринку. За фактом прийняття рішення Урядом буде повідомлено додатково.
Станом на зараз Фонд забезпечує стабільну операційну діяльність Банку. Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.
Нагадаємо, що після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні Банку з ринку тимчасова адміністрація
!!!
триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
Після продажу акцій АТ «СЕНС БАНК» Міністерству фінансів України, держава стане власником Банку.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:21
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:22
Re: Sense Bank
ЖДЕМ решения от КМУ.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:40
Re: Sense Bank
ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:44
ніби це несподівана новина була про можливу націоналізацію, або ТА.
Я думав тут залишились лише клієнти, які не збирались метушитись від очікуваної події, де лише час був під питанням.
Зараз переглядають цей форум: Aiwa і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|