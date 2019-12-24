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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 875876877878>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:10

  skorpi написав:Только что перевёл все деньги с Хамона на Приват. Перевод успешен! Жду появления суммы на Привате) :?


обращайтесь в банк отправителя :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:13

  vadymbanker написав:Карта работает, скупился только что на 3.5 к грн. Причем в счет кредитных.


ну а как иначе? банчик ценен неразбежавшимися клиентами

впрочем, покупателю банк, думаю, знаком :lol:
cohan
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Повідомлень: 5826
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:42

Проценты по депозиту(ежемесячная выплата) зашли сегодня в 8:15
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:15

Re: Sense Bank

вроде все работает как и раньше...
снятие лонгации...переброс на др банк...
пополн депо...пока норм....
дальше будем посмотреть...
всем мира и удачи...
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:17

Re: Sense Bank

вчерашний пресс- брифинг НБУ
может кому-то интересно
https://www.youtube.com/watch?v=yNsUvurCa0c&t=65s
rom888
 
Повідомлень: 202
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:20

Re: Sense Bank

Тимчасова адміністрація в АТ «СЕНС БАНК» розпочалася, сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі
21.07.2023

ПРЕСРЕЛІЗ

Сьогодні, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), в АТ «СЕНС БАНК» було запроваджено тимчасову адміністрацію. Команда Фонду уже працює в Банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством.

Зважаючи на те, що АТ «СЕНС БАНК» (далі – Банк) входить до переліку системно важливих банків, Національний банк України, як повідомлялося, направив до Кабінету Міністрів України пропозицію щодо участі держави у виведенні Банку з ринку. За фактом прийняття рішення Урядом буде повідомлено додатково.

Станом на зараз Фонд забезпечує стабільну операційну діяльність Банку. Сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі. Зокрема, здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб доступні у рамках звичних, встановлених регулятором та банком лімітів, без додаткових обмежень зі сторони Фонду. Також без обмежень приймаються платежі юридичних осіб.

Нагадаємо, що після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні Банку з ринку тимчасова адміністрація
!!!
триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Після продажу акцій АТ «СЕНС БАНК» Міністерству фінансів України, держава стане власником Банку.
https://www.fg.gov.ua/articles/54970-ti ... zhimi.html
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:21

  rom888 написав:вроде все работает как и раньше...
снятие лонгации...переброс на др банк...
пополн депо...пока норм....
дальше будем посмотреть...
всем мира и удачи...

тиха украинская ночь... но деньги лучше перепрятать
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:22

Re: Sense Bank

ЖДЕМ решения от КМУ.
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:40

Re: Sense Bank

ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:44

  maniachello написав:
  rom888 написав:вроде все работает как и раньше...
снятие лонгации...переброс на др банк...
пополн депо...пока норм....
дальше будем посмотреть...
всем мира и удачи...

тиха украинская ночь... но деньги лучше перепрятать

ніби це несподівана новина була про можливу націоналізацію, або ТА.
Я думав тут залишились лише клієнти, які не збирались метушитись від очікуваної події, де лише час був під питанням.
Клиент_
 
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