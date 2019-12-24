НЕ НАГНЕТАЙТЕ....
будем посмотреть.!
ПОЗИТИВА!
П С
укргаз и приват и до национал были не очень
им до сенса далеко...это мое имхо...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:45
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:20
10. Чи нараховуються відсотки на депозитні вклади під час тимчасової адміністрації в банку?
Так. Під час дії тимчасової адміністрації в АТ «СЕНС БАНК» відсотки за вкладами нараховуються згідно з умовами діючих договорів.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:22
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:26
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:28
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:57
Вітаємо
Були технічні проблеми з форумом, тому не змогли вчора вам відповісти. Зараз все працює стабільно, а саме: Р2Р перекази, поповнення депо, пролонгації, карткові операції, зняття готівки та перекази СЕП.
Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього.
А це означає, що у нашої роботи є головний сенс — довіра українців та українок. Клієнтів, яким нікуди не треба йти — і нових клієнтів, які вже із задоволенням йдуть до нас.
Процес націоналізації вже йде згідно з чітким планом, а далі — тільки вперед і ніяк інакше.
Якщо будуть наявні додаткові питання - ми на зв'язку 💙💛
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