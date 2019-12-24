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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:45

  mephala написав:ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.


НЕ НАГНЕТАЙТЕ....
будем посмотреть.!
ПОЗИТИВА!
П С
укргаз и приват и до национал были не очень
им до сенса далеко...это мое имхо...
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:50

НацБанк прозрел и уверовал?)))..И шо за это скажет Рабинович ?
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:20

  guntherhouse777 написав:
  Sense Bank написав:Вадимка Націоналізація не повпливає на ваш депозит. Все буде працювати у звичному режимі
Анастасія

Расскажите об этом понду и упалнамоченному, который во время ВА не начисляет %% по депо.
Если шо-ВА завтра с 9.00 на месяц. Ну, может и раньше выйдет


10. Чи нараховуються відсотки на депозитні вклади під час тимчасової адміністрації в банку?

Так. Під час дії тимчасової адміністрації в АТ «СЕНС БАНК» відсотки за вкладами нараховуються згідно з умовами діючих договорів.
https://www.fg.gov.ua/articles/54973-vidpovidi-na-poshireni-pitannya-shchodo-proceduri-vivedennya-sistemno-vazhlivogo-akcionernogo-tovaristva-sens-bank-z-rinku.html
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:22

  Incasso написав:НацБанк прозрел и уверовал?)))..И шо за это скажет Рабинович ?


-Доктор, куда вы меня везёте?
-В морг.
-Так ведь я ещё не умер!
-Но мы ещё и не доехали!!
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:26

Re: Sense Bank

Відповідно до пункту 23 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, на підставі пропозиції Національного банку про участь держави у виведенні системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК” з ринку, у зв’язку із застосуванням санкцій до власників істотної участі у банку, а також з урахуванням необхідності забезпечення стабільності банківської системи і захисту прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банку Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК“ (далі — АТ “СЕНС БАНК”) у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

2. Взяти до відома, що:

держава в особі Міністерства фінансів придбаває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ “СЕНС БАНК” у повному обсязі за одну гривню;

органом управління корпоративними правами за акціями АТ “СЕНС БАНК”, що належать державі, є Міністерство фінансів.

3. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо визначення акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (код згідно з ЄДРПОУ 00032112) депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані/переказані права на акції АТ “СЕНС БАНК”.

4. Міністерству фінансів:

забезпечити для виконання абзацу другого пункту 2 цієї постанови укладення договору купівлі-продажу акцій АТ “СЕНС БАНК”. Видатки на придбання зазначених акцій здійснити за рахунок коштів, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на його утримання;

забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в депозитарній установі, визначеній у пункті 3 цієї постанови.


Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-uchast-derzhavy-u-vyvedenni-systemno-vazhlyvoho-banku-zt210723
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:28

Re: Sense Bank

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-uchast- ... u-zt210723
rom888
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:57

Вітаємо 8)
Були технічні проблеми з форумом, тому не змогли вчора вам відповісти. Зараз все працює стабільно, а саме: Р2Р перекази, поповнення депо, пролонгації, карткові операції, зняття готівки та перекази СЕП.

Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього.

А це означає, що у нашої роботи є головний сенс — довіра українців та українок. Клієнтів, яким нікуди не треба йти — і нових клієнтів, які вже із задоволенням йдуть до нас.

Процес націоналізації вже йде згідно з чітким планом, а далі — тільки вперед і ніяк інакше.

Якщо будуть наявні додаткові питання - ми на зв'язку 💙💛
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:24

  cohan написав:
  skorpi написав:Только что перевёл все деньги с Хамона на Приват. Перевод успешен! Жду появления суммы на Привате) :?


обращайтесь в банк отправителя :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Всё пришло, правда не так быстро как было ранее))) :mrgreen:
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:42

  Sense Bank написав:Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
8) а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
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Sense Bank
Наверно клиенты думают что раз банк переходит в госсобственность то урежут процент по депозитам вот и столбят :D
Vladibor
 
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