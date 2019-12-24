Відповідно до пункту 23 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, на підставі пропозиції Національного банку про участь держави у виведенні системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК” з ринку, у зв’язку із застосуванням санкцій до власників істотної участі у банку, а також з урахуванням необхідності забезпечення стабільності банківської системи і захисту прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банку Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК“ (далі — АТ “СЕНС БАНК”) у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.
2. Взяти до відома, що:
держава в особі Міністерства фінансів придбаває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ “СЕНС БАНК” у повному обсязі за одну гривню;
органом управління корпоративними правами за акціями АТ “СЕНС БАНК”, що належать державі, є Міністерство фінансів.
3. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо визначення акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (код згідно з ЄДРПОУ 00032112) депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані/переказані права на акції АТ “СЕНС БАНК”.
4. Міністерству фінансів:
забезпечити для виконання абзацу другого пункту 2 цієї постанови укладення договору купівлі-продажу акцій АТ “СЕНС БАНК”. Видатки на придбання зазначених акцій здійснити за рахунок коштів, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на його утримання;
забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в депозитарній установі, визначеній у пункті 3 цієї постанови.
Вітаємо Були технічні проблеми з форумом, тому не змогли вчора вам відповісти. Зараз все працює стабільно, а саме: Р2Р перекази, поповнення депо, пролонгації, карткові операції, зняття готівки та перекази СЕП.
Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього.
А це означає, що у нашої роботи є головний сенс — довіра українців та українок. Клієнтів, яким нікуди не треба йти — і нових клієнтів, які вже із задоволенням йдуть до нас.
Процес націоналізації вже йде згідно з чітким планом, а далі — тільки вперед і ніяк інакше.
Якщо будуть наявні додаткові питання - ми на зв'язку 💙💛