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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:50
flysoulfly написав:
Sense Bank написав:
Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
Да есть на большие суммы там почти под 19.5% депозиты
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Vladibor
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:56
Vladibor написав: flysoulfly написав:
Sense Bank написав:
Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
Да есть на большие суммы там почти под 19.5% депозиты
не, "это другое"
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:01
skorpi
Так,дійсно були затримки при проведенні переказів СЕП, але зараз все вже працює)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:04
flysoulfly
Можливо щось і буде😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
-
- Представник банку
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- З нами з: 18.02.13
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