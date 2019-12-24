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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:50
flysoulfly написав:
Sense Bank написав:
Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
Да есть на большие суммы там почти под 19.5% депозиты
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Vladibor
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:56
Vladibor написав: flysoulfly написав:
Sense Bank написав:
Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
Да есть на большие суммы там почти под 19.5% депозиты
не, "это другое"
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:01
skorpi
Так,дійсно були затримки при проведенні переказів СЕП, але зараз все вже працює)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:04
flysoulfly
Можливо щось і буде😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:17
Можливо хто в курсі,
коли можна чекати відновлення проводок для юридичних осіб? Люди ЗП чекають...
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Watcher
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:40
flysoulfly написав:
а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
Є конечно))) юріки злякалися пресс брифінгу й думали що може ліквідація та бігом на фізіков платити.)))
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qreaton
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:14
Watcher
Зараз дійсно є затримка з зарахуванням, так як дуже багато платежів😔
Робимо все можливо, щоб сьогодні обробити всі платежі.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:43
Sense Bank А что там со вчерашними СЭПами? День прошёл, а в банке получателе их нет.
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Фантом
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:14
Денег до сих пор нема.
Прикольно как подрисовывают инфу в квитанции, сначала в квитанции малюют 20 число 15:48 - сегодня малюют 21 число как дату выконяння.
Но денег нет, хотя обещали физлиц не кантовать...
П.с. Сенс-Банк - К банку будут особые претензии если платеж не зайдет в максимальный срок.
Ибо я специально перевел средства, чтобы вовремя рассчитаться с кредитами. А не с целью вывести все деньги из банка
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vpchelko
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:48
Вчора теж відправив 15 гривень СЕПом на А-Банку суто в межах експерименту "коли прийде". Станом на майже 20 годину п'ятниці шекель не дійшов.
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Solar_simfi
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