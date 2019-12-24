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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:50

  flysoulfly написав:
  Sense Bank написав:Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
8) а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?

Да есть на большие суммы там почти под 19.5% депозиты
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:56

  Vladibor написав:
  flysoulfly написав:
  Sense Bank написав:Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього. 💙💛
8) а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?

Да есть на большие суммы там почти под 19.5% депозиты
не, "это другое"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:01

skorpi
Так,дійсно були затримки при проведенні переказів СЕП, але зараз все вже працює)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:04

flysoulfly
Можливо щось і буде😉

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11887
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:17

Отримання ЗП

Можливо хто в курсі,
коли можна чекати відновлення проводок для юридичних осіб? Люди ЗП чекають...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:40

Re: Sense Bank

flysoulfly написав:
  Sense Bank написав:Також додамо, що впродовж останньої доби клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн, що понад в 3 рази більше, ніж за добу до цього.
8) а есть какие экстраординарные плюшки от банка за такое открытие депозитов именно сейчаaс?
Є конечно))) юріки злякалися пресс брифінгу й думали що може ліквідація та бігом на фізіков платити.)))
qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:14

Watcher

Зараз дійсно є затримка з зарахуванням, так як дуже багато платежів😔
Робимо все можливо, щоб сьогодні обробити всі платежі.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:43

Sense Bank А что там со вчерашними СЭПами? День прошёл, а в банке получателе их нет.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:14

Re: Sense Bank

Денег до сих пор нема.
Прикольно как подрисовывают инфу в квитанции, сначала в квитанции малюют 20 число 15:48 - сегодня малюют 21 число как дату выконяння.
Но денег нет, хотя обещали физлиц не кантовать...

П.с. Сенс-Банк - К банку будут особые претензии если платеж не зайдет в максимальный срок.
Ибо я специально перевел средства, чтобы вовремя рассчитаться с кредитами. А не с целью вывести все деньги из банка
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:48

Дєнєг нєт, но ми дєржимся.

Вчора теж відправив 15 гривень СЕПом на А-Банку суто в межах експерименту "коли прийде". Станом на майже 20 годину п'ятниці шекель не дійшов.
Solar_simfi
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