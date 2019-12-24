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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:03

Re: Sense Bank

все деньги зашли к вечеру...  осадок есть...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:43

  rom888 написав:
  mephala написав:ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.


НЕ НАГНЕТАЙТЕ....
будем посмотреть.!
ПОЗИТИВА!
П С
укргаз и приват и до национал были не очень
им до сенса далеко...это мое имхо...


не будет
продадут
связанному, но не замазанному (с)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:56

Re: Sense Bank

А шо будет с кредитами ? Я таки должен государству 600$
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:13

Re: Sense Bank

Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:26

  копейка написав:Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.

Звичайно. Україна 2016 рік. ПриватБанк. Ціна придбання мінфіном 1 грн.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:28

  yama написав:А шо будет с кредитами ? Я таки должен государству 600$

В якому сенсі що буде? Треба буде погашати. Для боржників (як по суті і для вкладників) від зміни власника нічого особливо не змінюється. Виконуйте свої зобов'язання згідно договірних умов і все у вас буде добре.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:29

  Alien написав:
  копейка написав:Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.

Звичайно. Україна 2016 рік. ПриватБанк. Ціна придбання мінфіном 1 грн.

Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:35

  копейка написав:Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?

Самое известное - это скорее в России в 1917 году. Тогда национализировали всю страну, а не только банки. Что до прочего, Португалия достаточно цивилизована?

Или более полный список за последние годы: Исландия, Греция, Литва, Латвия, Нидерланды, Великобритания... Сплошная дикость в мире, в общем.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:12

  moveton написав:
  копейка написав:Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?

Самое известное - это скорее в России в 1917 году. Тогда национализировали всю страну, а не только банки. Что до прочего, Португалия достаточно цивилизована?

Или более полный список за последние годы: Исландия, Греция, Литва, Латвия, Нидерланды, Великобритания... Сплошная дикость в мире, в общем.

Не вийшло на вентилятор підкинути... Облом.
novichok
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