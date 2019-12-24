Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:03
все деньги зашли к вечеру... осадок есть...
vpchelko
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:43
rom888 написав: mephala написав:
ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.
НЕ НАГНЕТАЙТЕ....
будем посмотреть.!
ПОЗИТИВА!
П С
укргаз и приват и до национал были не очень
им до сенса далеко...это мое имхо...
не будет
продадут
связанному, но не замазанному (с)
cohan
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:56
А шо будет с кредитами ? Я таки должен государству 600$
yama
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:13
Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.
копейка
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:26
копейка написав:
Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.
Звичайно. Україна 2016 рік. ПриватБанк. Ціна придбання мінфіном 1 грн.
Alien
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:28
yama написав:
А шо будет с кредитами ? Я таки должен государству 600$
В якому сенсі що буде? Треба буде погашати. Для боржників (як по суті і для вкладників) від зміни власника нічого особливо не змінюється. Виконуйте свої зобов'язання згідно договірних умов і все у вас буде добре.
Alien
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3
Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:29
Alien написав: копейка написав:
Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.
Звичайно. Україна 2016 рік. ПриватБанк. Ціна придбання мінфіном 1 грн.
Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?
копейка
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:35
копейка написав:
Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?
Самое известное - это скорее в России в 1917 году. Тогда национализировали всю страну, а не только банки. Что до прочего,
Португалия
достаточно цивилизована?
Или более полный список за последние годы:
Исландия, Греция, Литва, Латвия, Нидерланды, Великобритания...
Сплошная дикость в мире, в общем.
moveton
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Додано: Суб 22 лип, 2023 00:12
moveton написав: копейка написав:
Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?
Самое известное - это скорее в России в 1917 году. Тогда национализировали всю страну, а не только банки. Что до прочего,
Португалия
достаточно цивилизована?
Или более полный список за последние годы:
Исландия, Греция, Литва, Латвия, Нидерланды, Великобритания...
Сплошная дикость в мире, в общем.
Не вийшло на вентилятор підкинути... Облом.
novichok
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