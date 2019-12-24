а подробности можете начинать искать с книжки "Спрут":
– Что это такое? – спросил Равануза. – Доверенность, – сказал Терразини, закуривая сигарету. – Вы должны подписать доверенность на продажу своих акций. – За какую сумму? – спросил Равануза. Терразини глубоко затянулся сигаретой и выпустил облако дыма. Потом сухо ответил: – За одну лиру. – За одну лиру?! – взвился банкир. – Да вы сошли с ума! Мои акции стоят по меньшей мере восемь миллиардов лир. – Сегодня цена им ровно одна лира, – словно бы между прочим проронил Терразини.