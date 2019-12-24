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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 878879880881

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 05:55

Re: Sense Bank

деньги зашли вчера вечером, как и обещали
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 07:58

  копейка написав:
  moveton написав:Сплошная дикость в мире, в общем.

Дякую, ознайомлюсь. Пошукаю подробиці, для мене цікава тема.


вот еще
https://biz.nv.ua/finance/silicon-valle ... 10210.html

а подробности можете начинать искать с книжки "Спрут":

– Что это такое? – спросил Равануза.
– Доверенность, – сказал Терразини, закуривая сигарету. – Вы должны подписать доверенность на продажу своих акций.
– За какую сумму? – спросил Равануза. Терразини глубоко затянулся сигаретой и выпустил облако дыма. Потом сухо ответил:
– За одну лиру.
– За одну лиру?! – взвился банкир. – Да вы сошли с ума! Мои акции стоят по меньшей мере восемь миллиардов лир.
– Сегодня цена им ровно одна лира, – словно бы между прочим проронил Терразини.
cohan
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Повідомлень: 5831
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 10:19

Дійсно СЕП певний час не працював, а коли ми його вилікували, потрібно було проводити платежі самостійно, а не автоматично, як завжди. Наші колеги робили все можливе щоб всі платежі були відправлені до 22:00 вчора, але так як платежів було дуже багато виникли затримки. Ми розуміємо що ви хвилюєтесь та очікуєте кошти, вже зі вчора почалися зарахування, тому рекомендуємо очікувати❤️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 10:34

yama
Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.Погашення заборгованості потрібно робити як і раніше, згідно умов вашого договору)

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11889
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 10:41

  Vladibor написав:Sense Bank
Наверно клиенты думают что раз банк переходит в госсобственность то урежут процент по депозитам вот и столбят :D

..та ні...просто переконавшись що банк не виводать а таки націоналізують - клієнти повертають сало назад в комору :D яке до того напередодні переховали в інші місця )
-VICTOR-
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Повідомлень: 7313
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 10:57

P2P або СЕП

  -VICTOR- написав:
  Vladibor написав:Sense Bank
Наверно клиенты думают что раз банк переходит в госсобственность то урежут процент по депозитам вот и столбят :D

..та ні...просто переконавшись що банк не виводать а таки націоналізують - клієнти повертають сало назад в комору :D яке до того напередодні переховали в інші місця )

нагадайте з яких карт і які ліміти на вивід дебетових коштів
самелеон - 20 к грн , а далі комісія , а по іншим як :?:
sens
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Повідомлень: 13790
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:02

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.

Ех. А могли б, як вже державний банк, відмінити комсу в 100 грн для кредиток і повернути реальний пільговий період :wink:
Kalgan
 
Повідомлень: 1066
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:04

  skorpi написав:Только что перевёл все деньги с Хамона на Приват. Перевод успешен! Жду появления суммы на Привате) :?


мій вибір трошки дивний
КРЕДОБАНК
МТБ
ПИРЕУС
КРЕДІАГРІКОЛЬ
УКРСІББАНК
залишок оставляю в SENSBANK для офіційного списання матеріальної шкоди коли ухвала набере чинності
Продовжуємо мандри в готівку
sens
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Повідомлень: 13790
З нами з: 12.09.13
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