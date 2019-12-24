Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 05:55
деньги зашли вчера вечером, как и обещали
vpchelko
Повідомлень: 739
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Додано: Суб 22 лип, 2023 07:58
копейка написав: moveton написав:
Сплошная дикость в мире, в общем.
Дякую, ознайомлюсь. Пошукаю подробиці, для мене цікава тема.
вот еще
https://biz.nv.ua/finance/silicon-valle ... 10210.html
а подробности можете начинать искать с книжки "Спрут":
– Что это такое? – спросил Равануза.
– Доверенность, – сказал Терразини, закуривая сигарету. – Вы должны подписать доверенность на продажу своих акций. – За какую сумму? – спросил Равануза. Терразини глубоко затянулся сигаретой и выпустил облако дыма. Потом сухо ответил: – За одну лиру. – За одну лиру?! – взвился банкир. – Да вы сошли с ума! Мои акции стоят по меньшей мере восемь миллиардов лир. – Сегодня цена им ровно одна лира, – словно бы между прочим проронил Терразини.
cohan
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Додано: Суб 22 лип, 2023 10:19
Дійсно СЕП певний час не працював, а коли ми його вилікували, потрібно було проводити платежі самостійно, а не автоматично, як завжди. Наші колеги робили все можливе щоб всі платежі були відправлені до 22:00 вчора, але так як платежів було дуже багато виникли затримки. Ми розуміємо що ви хвилюєтесь та очікуєте кошти, вже зі вчора почалися зарахування, тому рекомендуємо очікувати❤️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11890
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Додано: Суб 22 лип, 2023 10:34
yama Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.Погашення заборгованості потрібно робити як і раніше, згідно умов вашого договору) Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11890
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
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1
Додано: Суб 22 лип, 2023 10:57
-VICTOR- написав: Vladibor написав: Sense Bank
Наверно клиенты думают что раз банк переходит в госсобственность то урежут процент по депозитам вот и столбят
..та ні...просто переконавшись що банк не виводать а таки націоналізують - клієнти повертають сало назад в комору
яке до того напередодні переховали в інші місця )
нагадайте з яких карт і які ліміти на вивід дебетових коштів
самелеон - 20 к грн , а далі комісія , а по іншим як
sens
Повідомлень: 13790
З нами з: 12.09.13
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:02
Sense Bank написав:
Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.
Ех. А могли б, як вже державний банк, відмінити комсу в 100 грн для кредиток і повернути реальний пільговий період
Kalgan
Повідомлень: 1066
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:04
skorpi написав:
Только что перевёл все деньги с Хамона на Приват. Перевод успешен! Жду появления суммы на Привате)
мій вибір трошки дивний
КРЕДОБАНК
МТБ
ПИРЕУС
КРЕДІАГРІКОЛЬ
УКРСІББАНК
залишок оставляю в SENSBANK для офіційного списання матеріальної шкоди коли ухвала набере чинності
Продовжуємо мандри в готівку
sens
Повідомлень: 13790
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:22
Як ви вважаєте в сенсі зараз ОВДП можна тарити чи краще трішки зачекати?
ihorsic
Повідомлень: 977
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:33
ihorsic можно, а почему нет? я лично тарюсь )
Кассандра
Повідомлень: 1393
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 202 раз.
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