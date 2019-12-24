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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 11:50
Клиент_ написав: maniachello написав: rom888 написав:
вроде все работает как и раньше...
снятие лонгации...переброс на др банк...
пополн депо...пока норм....
дальше будем посмотреть...
всем мира и удачи...
тиха украинская ночь... но деньги лучше перепрятать
ніби це несподівана новина була про можливу націоналізацію, або ТА.
Я думав тут залишились лише клієнти, які не збирались метушитись від очікуваної події, де лише час був під питанням.
А толку було ,,метушитися,, як ще давно до війни вкинув гроші на нерозривний довгостроковий? Тоді було ,,усьо надьожно,,
Шанс був забрати достроково папіром по курсу НБУ. Залишалось тілько спостерігать
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:01
Кассандра написав:ihorsic
можно, а почему нет? я лично тарюсь )
І вчора купляли? 😃
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:07
ihorsic
да, а что тут странного? Мы с мужем вчера очень
сладкие оближки прикупили
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Кассандра
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:12
sens
По карткам White та Caméléon ви можете знімати в банкоматах до 20 000грн.без комісії в місяць, якщо перевищуєте цей ліміт буде комісія 3%мін 25грн.
По карткам Black- до 50 000 грн за міс.
По карткам Graphite - 100 000 грн за міс.
Також, можете зняти ще кошти в касі банку без комісії двічі в місяць)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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