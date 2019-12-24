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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:50

  Клиент_ написав:
  maniachello написав:
  rom888 написав:вроде все работает как и раньше...
снятие лонгации...переброс на др банк...
пополн депо...пока норм....
дальше будем посмотреть...
всем мира и удачи...

тиха украинская ночь... но деньги лучше перепрятать

ніби це несподівана новина була про можливу націоналізацію, або ТА.
Я думав тут залишились лише клієнти, які не збирались метушитись від очікуваної події, де лише час був під питанням.

А толку було ,,метушитися,, як ще давно до війни вкинув гроші на нерозривний довгостроковий? Тоді було ,,усьо надьожно,, :mrgreen: Шанс був забрати достроково папіром по курсу НБУ. Залишалось тілько спостерігать :D
alex lem
 
Повідомлень: 2833
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Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:01

  Кассандра написав:ihorsic можно, а почему нет? я лично тарюсь )

І вчора купляли? 😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:07

ihorsic да, а что тут странного? Мы с мужем вчера очень
сладкие оближки прикупили :)
Кассандра
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Повідомлень: 1393
З нами з: 04.12.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:12

sens
По карткам White та Caméléon ви можете знімати в банкоматах до 20 000грн.без комісії в місяць, якщо перевищуєте цей ліміт буде комісія 3%мін 25грн.
По карткам Black- до 50 000 грн за міс.
По карткам Graphite - 100 000 грн за міс.
Також, можете зняти ще кошти в касі банку без комісії двічі в місяць)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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