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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 880881882883

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42

  yama написав:
  Sense Bank написав:yama
Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.Погашення заборгованості потрібно робити як і раніше, згідно умов вашого договору)

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

ці умови можуть змінитися :D

Думаєте ,,державний,, сенс ,,простить,, вам ваш борг? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:09

ihorsic
Якщо ваш валютний депозит повертається на картку, то ви можете зняти кошти у відділення. Двічі в місяць зняття безкоштовне, вдень ви можете зняти з рахунку не більше 100 000 в еквіваленті гривня.
Якщо у вас кошти повертаються на поточний рахунок, то з поточного рахунку зняття буде з комісією кожний раз.
Тому з карток знімати краще😉

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11891
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  #<1 ... 880881882883
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