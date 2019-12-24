Думаєте ,,державний,, сенс ,,простить,, вам ваш борг?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42
Думаєте ,,державний,, сенс ,,простить,, вам ваш борг?
Додано: Суб 22 лип, 2023 14:09
ihorsic
Якщо ваш валютний депозит повертається на картку, то ви можете зняти кошти у відділення. Двічі в місяць зняття безкоштовне, вдень ви можете зняти з рахунку не більше 100 000 в еквіваленті гривня.
Якщо у вас кошти повертаються на поточний рахунок, то з поточного рахунку зняття буде з комісією кожний раз.
Тому з карток знімати краще😉
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Суб 22 лип, 2023 14:16
Re: Sense Bank
Sense Bank, депозитні кошти з пакетних рахунків можна знімати взагалі безкоштовно, але через менеджера, якщо він це вміє робити. Кількість таких відвідувань не регламентується банком.
Додано: Суб 22 лип, 2023 15:10
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