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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42
yama написав: Sense Bank написав:yama
Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.Погашення заборгованості потрібно робити як і раніше, згідно умов вашого договору)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
ці умови можуть змінитися
Думаєте ,,державний,, сенс ,,простить,, вам ваш борг?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 14:09
ihorsic
Якщо ваш валютний депозит повертається на картку, то ви можете зняти кошти у відділення. Двічі в місяць зняття безкоштовне, вдень ви можете зняти з рахунку не більше 100 000 в еквіваленті гривня.
Якщо у вас кошти повертаються на поточний рахунок, то з поточного рахунку зняття буде з комісією кожний раз.
Тому з карток знімати краще😉
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Суб 22 лип, 2023 14:16
Sense Bank, депозитні кошти з пакетних рахунків можна знімати взагалі безкоштовно, але через менеджера, якщо він це вміє робити. Кількість таких відвідувань не регламентується банком.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:10
sens написав: Вадимка написав:sens
нет в єтом месяце еще 100000.єто с 1 Августа 20000
Саме р2р і в цьому місяці?
Так.в наступному вже 20000
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:55
З Дельта банком теж можна було так зробити.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:15
cohan написав: mephala написав:
ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.
не будет
продадут
связанному, но не замазанному (с)
кто то решил купить банк через национализацию что бы подешвле? типа у государства можно будет купить за 2 грн? тоже вариант
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