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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 880881882883

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42

  yama написав:
  Sense Bank написав:yama
Після завершення процесу націоналізації ніяких змін в обслуговуваннях не буде.Погашення заборгованості потрібно робити як і раніше, згідно умов вашого договору)

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

ці умови можуть змінитися :D

Думаєте ,,державний,, сенс ,,простить,, вам ваш борг? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:09

ihorsic
Якщо ваш валютний депозит повертається на картку, то ви можете зняти кошти у відділення. Двічі в місяць зняття безкоштовне, вдень ви можете зняти з рахунку не більше 100 000 в еквіваленті гривня.
Якщо у вас кошти повертаються на поточний рахунок, то з поточного рахунку зняття буде з комісією кожний раз.
Тому з карток знімати краще😉

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:16

Re: Sense Bank

Sense Bank, депозитні кошти з пакетних рахунків можна знімати взагалі безкоштовно, але через менеджера, якщо він це вміє робити. Кількість таких відвідувань не регламентується банком. ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:10

  sens написав:
  Вадимка написав:sens нет в єтом месяце еще 100000.єто с 1 Августа 20000

Саме р2р і в цьому місяці?

Так.в наступному вже 20000
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:55

З Дельта банком теж можна було так зробити.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:15

  cohan написав:
  mephala написав:ще один банк тю тю. буде тепер таке саме болото як і укргаз з бегемотом.

не будет
продадут
связанному, но не замазанному (с)


кто то решил купить банк через национализацию что бы подешвле? типа у государства можно будет купить за 2 грн? тоже вариант :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:47

  V2 написав:
  cohan написав:хто покупатель?


IMPRINTER ;)


вот "стара" влада Альфы - могла бы сделать красивый поступок - перед национализацией - простить всем клиентам все долги по кредиткам ... им что жалко было? все равно ж банк отобрали ... и проблема нехватки ресурсов уже была бы проблема новой влады, купившей банк за 1 грн.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:48

  Sense Bank написав:ihorsic
Якщо ваш валютний депозит повертається на картку, то ви можете зняти кошти у відділення. Двічі в місяць зняття безкоштовне, вдень ви можете зняти з рахунку не більше 100 000 в еквіваленті гривня.
Якщо у вас кошти повертаються на поточний рахунок, то з поточного рахунку зняття буде з комісією кожний раз.
Тому з карток знімати краще😉

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️


перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:56

  IMPRINTER написав:
  Sense Bank написав:ihorsic
Якщо ваш валютний депозит повертається на картку, то ви можете зняти кошти у відділення. Двічі в місяць зняття безкоштовне, вдень ви можете зняти з рахунку не більше 100 000 в еквіваленті гривня.
Якщо у вас кошти повертаються на поточний рахунок, то з поточного рахунку зняття буде з комісією кожний раз.
Тому з карток знімати краще😉

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️


перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к


Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.
ustinovse
 
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