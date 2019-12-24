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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 881882883884

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 10:20

Re: Sense Bank

цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 10:23

  копейка написав:
  Alien написав:
  копейка написав:Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.

Звичайно. Україна 2016 рік. ПриватБанк. Ціна придбання мінфіном 1 грн.

Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?

причини зовсім різні. націоналізація чи продаж збанкрутілих банків - це одне.

націоналізація через санкції - це інше. тут прикладів може й немає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 11:12

  Shaman написав:цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?

так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 11:19

  Kalgan написав:
  Shaman написав:цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?

так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати :mrgreen:

безкоштовний кредит лише за 10% погашення - де ще таке є?
Shaman
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  #<1 ... 881882883884
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