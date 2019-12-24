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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лип, 2023 10:20
цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
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Shaman
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Додано: Нед 23 лип, 2023 10:23
копейка написав: Alien написав: копейка написав:
Шановні форумчани, може хтось знає, чи є у світовій практиці випадки подібної націоналізації комерційних банків за одну намистину?
Дякую.
Звичайно. Україна 2016 рік. ПриватБанк. Ціна придбання мінфіном 1 грн.
Добре, дякую, це відомий факт, а у цивілізованому фінансовому світі?
причини зовсім різні. націоналізація чи продаж збанкрутілих банків - це одне.
націоналізація через санкції - це інше. тут прикладів може й немає...
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Shaman
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Додано: Нед 23 лип, 2023 11:12
Shaman написав:
цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати
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Kalgan
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Додано: Нед 23 лип, 2023 11:19
Kalgan написав: Shaman написав:
цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати
безкоштовний кредит лише за 10% погашення - де ще таке є?
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Shaman
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Додано: Нед 23 лип, 2023 11:45
Shaman написав: Kalgan написав: Shaman написав:
цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати
безкоштовний кредит лише за 10% погашення - де ще таке є?
про 100 грн комси щомісяця забули ?
не такий уж і безкоштовний
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Kalgan
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Додано: Нед 23 лип, 2023 12:04
Kalgan написав: Shaman написав: Kalgan написав:Shaman
цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати
безкоштовний кредит лише за 10% погашення - де ще таке є?
про 100 грн комси щомісяця забули ?
не такий уж і безкоштовний
перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?
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Shaman
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Додано: Нед 23 лип, 2023 13:36
Shaman написав: Kalgan написав: Shaman написав:
[quote="5601789:Kalgan"]Shaman
цікаво, що зроблять з кредитним Хамоном?
так зараз в ньому нічого такого особливого вже й нема, що б ще щось обрізати
безкоштовний кредит лише за 10% погашення - де ще таке є?
про 100 грн комси щомісяця забули ?
не такий уж і безкоштовний
перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?[/quote]У мене з початком війни, порізали з 30 т до залишку, менше 10т. У когось залишили 30т ?
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lel
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Додано: Нед 23 лип, 2023 14:34
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alibob
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:11
Shaman написав:
перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?
Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті
. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
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Kalgan
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