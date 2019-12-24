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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:43
moveton написав: guntherhouse777 написав:
Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).
guntherhouse777 написав:
https://www.fg.gov.ua/articles/54997-v-at-sens-bank-pripineno-timchasovu-administraciyu.html
Вышла ВА
Как быстро месяц-то прошёл.
Это к фонду вопрос адресуйте)
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:57
Kalgan написав:
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
Бо поки що призупинили кредитування по Хамелеону, тому і немає пропозиції 😔
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:15
Sense Bank написав: Kalgan написав:
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
Бо поки що призупинили кредитування по Хамелеону, тому і немає пропозиції 😔
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
все одно, поки не відміните 100 грн комси, є сенс використовувати картки інших банків з чесним пільговим періодом
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:29
Kalgan написав: Shaman написав:
перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?
Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті
. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
хіба що так.
а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:32
Shaman написав: Kalgan написав: Shaman написав:
перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?
Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті
. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
хіба що так.
а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
ліміт зрізали при кожному погашенні в перші місяці
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:34
Kalgan написав: Shaman написав: Kalgan написав:
Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті
. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
хіба що так.
а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
ліміт зрізали при кожному погашенні в перші місяці
мені не зрізали.
правда вже не пам'ятаю, може спеціально гасив частинами
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