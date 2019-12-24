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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 883884885886>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:43

  moveton написав:
  guntherhouse777 написав:Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).


  guntherhouse777 написав:https://www.fg.gov.ua/articles/54997-v-at-sens-bank-pripineno-timchasovu-administraciyu.html
Вышла ВА

Как быстро месяц-то прошёл. :shock:

Это к фонду вопрос адресуйте)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:57

  Kalgan написав:А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.

Бо поки що призупинили кредитування по Хамелеону, тому і немає пропозиції 😔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:15

  Sense Bank написав:
  Kalgan написав:А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.

Бо поки що призупинили кредитування по Хамелеону, тому і немає пропозиції 😔

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

все одно, поки не відміните 100 грн комси, є сенс використовувати картки інших банків з чесним пільговим періодом :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:29

  Kalgan написав:
  Shaman написав:перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?

Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.

хіба що так.

а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:32

  Shaman написав:
  Kalgan написав:
  Shaman написав:перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?

Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.

хіба що так.

а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.

ліміт зрізали при кожному погашенні в перші місяці
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:34

  Kalgan написав:
  Shaman написав:
  Kalgan написав:Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02.
А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.

хіба що так.

а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.

ліміт зрізали при кожному погашенні в перші місяці

мені не зрізали.
правда вже не пам'ятаю, може спеціально гасив частинами
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:55

  Kalgan написав:все одно, поки не відміните 100 грн комси, є сенс використовувати картки інших банків з чесним пільговим періодом :|

Аксіома, ці сто гривень ваабщє щось незрозуміле для кредитної карти с грейсом.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:01

  novichok написав:
  Kalgan написав:все одно, поки не відміните 100 грн комси, є сенс використовувати картки інших банків з чесним пільговим періодом :|

Аксіома, ці сто гривень ваабщє щось незрозуміле для кредитної карти с грейсом.

це давня фішка саме Альфа, вони полюбляють щось на РД додати.

з іншого боку, коли скільки часу в нас були безкоштовні розстрочки навіть під час війни?
ніхто не писав про "щось незрозуміле для кредитної карти" :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:06

  moveton написав:
  guntherhouse777 написав:Зважаючи на законодавчі норми, тимчасова адміністрація в АТ «Сенс Банк» запроваджується строком на один місяць з 21 липня до 20 серпня (включно).


  guntherhouse777 написав:https://www.fg.gov.ua/articles/54997-v-at-sens-bank-pripineno-timchasovu-administraciyu.html
Вышла ВА

Как быстро месяц-то прошёл. :shock:
мабуть треба все ж таки офіційний сайт читати і тоді робити висновки
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 21:45

Сенс Банк

Очень интересно про национализацию альфа банка всплыли некоторые интересные детали https://www.facebook.com/541820124/post ... qHkWrCJvl/
tzeery608
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