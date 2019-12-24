Shaman написав:перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?
Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02. А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
хіба що так.
а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
Shaman написав:перерахуйте ці 100 грн на 30 т грн в річні % - й де ще кредити з такою відсотковою ставкою?
Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02. А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
хіба що так.
а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
ліміт зрізали при кожному погашенні в перші місяці
Kalgan написав:Думаєте багато карток залишилось з таким лімітом ? У першу волну ліміт порізали всім на початку війни до розміру заборгованості на моменті. По факту трохи менше 30к залишилось лише у тих, хто вибрав весь ліміт до 24.02. А зараз взагалі ліміт на хамон не наливають.
хіба що так.
а навіщо там було залишок тримати? один раз вибрав - й тримай 30 т грн. я гадаю в багатьох залишилось 30 т грн.
ліміт зрізали при кожному погашенні в перші місяці
мені не зрізали. правда вже не пам'ятаю, може спеціально гасив частинами