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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 883884885886

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:22

  ustinovse написав:
  IMPRINTER написав:перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к


Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.


Менеджери може і можуть правильно зробити, але з мого досвіду в реальності так, більше 200к в місяць безкоштовно зняти неможливо. Навіть кошти з депозиту
titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:38

  titanik написав:
  ustinovse написав:
  IMPRINTER написав:перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к


Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.


Менеджери може і можуть правильно зробити, але з мого досвіду в реальності так, більше 200к в місяць безкоштовно зняти неможливо. Навіть кошти з депозиту

Валюту знімав з дворічного майже два тижні,комісій не було,кінець 2022
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:21

IMPRINTER
Якщо ви знімаєте кошти в касі, то двічі в місяць зняття буде без комісії, за один день ви можете зняти не більше 100 000грн., тобто двічі по 100 000грн зможете зняти, про що я і написала вище😉

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:24

  Sense Bank написав:IMPRINTER
Якщо ви знімаєте кошти в касі, то двічі в місяць зняття буде без комісії, за один день ви можете зняти не більше 100 000грн., тобто двічі по 100 000грн зможете зняти, про що я і написала вище😉

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Як в серпні зняти депозит 25000 у.о. з картки без комісії - треба навчити нових старих менеджерів державного банку
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 11:59

sens
Депозитні кошти з карткового рахунку ви можете зняти без комісії, навіть якщо зняття через касу відбувається 3 чи 4 раз. Для цього просто зверніться до менеджера) І головне щоб зняття відбувалось без використання ПОС – терміналу у касі Банків)

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11894
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1244 раз.
 
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