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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лип, 2023 22:22
ustinovse написав: IMPRINTER написав:
перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к
Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.
Менеджери може і можуть правильно зробити, але з мого досвіду в реальності так, більше 200к в місяць безкоштовно зняти неможливо. Навіть кошти з депозиту
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Додано: Пон 24 лип, 2023 07:38
titanik написав: ustinovse написав: IMPRINTER написав:
перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к
Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.
Менеджери може і можуть правильно зробити, але з мого досвіду в реальності так, більше 200к в місяць безкоштовно зняти неможливо. Навіть кошти з депозиту
Валюту знімав з дворічного майже два тижні,комісій не було,кінець 2022
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:21
IMPRINTER
Якщо ви знімаєте кошти в касі, то двічі в місяць зняття буде без комісії, за один день ви можете зняти не більше 100 000грн., тобто двічі по 100 000грн зможете зняти, про що я і написала вище😉
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:24
Sense Bank написав:IMPRINTER
Якщо ви знімаєте кошти в касі, то двічі в місяць зняття буде без комісії, за один день ви можете зняти не більше 100 000грн., тобто двічі по 100 000грн зможете зняти, про що я і написала вище😉
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Як в серпні зняти депозит 25000 у.о. з картки без комісії - треба навчити нових старих менеджерів державного банку
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:59
sens
Депозитні кошти з карткового рахунку ви можете зняти без комісії, навіть якщо зняття через касу відбувається 3 чи 4 раз. Для цього просто зверніться до менеджера) І головне щоб зняття відбувалось без використання ПОС – терміналу у касі Банків)
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:57
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