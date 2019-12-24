IMPRINTER написав:перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к
Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.
Менеджери може і можуть правильно зробити, але з мого досвіду в реальності так, більше 200к в місяць безкоштовно зняти неможливо. Навіть кошти з депозиту
IMPRINTER написав:перекладаючі вашу відповідь на зрозумілу мову - депозит більше 200 к грн безкоштовно отримати назад неможливо? Оскільи два раза в місяц не більше экв. 100 к
Може то у Олі вже інсайт є змін після націоналізації і банк перестане віддавати понад 200к на місяць? Бо раніше, якщо менеджери все правильно роблять, зняття депозитних коштів обмежувалось 100к на день (ліміт НБУ) без ліміту по кількості походів і без комси.
Менеджери може і можуть правильно зробити, але з мого досвіду в реальності так, більше 200к в місяць безкоштовно зняти неможливо. Навіть кошти з депозиту
Валюту знімав з дворічного майже два тижні,комісій не було,кінець 2022
IMPRINTER Якщо ви знімаєте кошти в касі, то двічі в місяць зняття буде без комісії, за один день ви можете зняти не більше 100 000грн., тобто двічі по 100 000грн зможете зняти, про що я і написала вище😉
Sense Bank написав:IMPRINTER Якщо ви знімаєте кошти в касі, то двічі в місяць зняття буде без комісії, за один день ви можете зняти не більше 100 000грн., тобто двічі по 100 000грн зможете зняти, про що я і написала вище😉
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Як в серпні зняти депозит 25000 у.о. з картки без комісії - треба навчити нових старих менеджерів державного банку
sens Депозитні кошти з карткового рахунку ви можете зняти без комісії, навіть якщо зняття через касу відбувається 3 чи 4 раз. Для цього просто зверніться до менеджера) І головне щоб зняття відбувалось без використання ПОС – терміналу у касі Банків)
Amethyst написав:А кому підозра з керівництва пред'явлена? Це вже друга дія марлезонського, чи 1ша ще не закінчилася
Та буде, мабуть...
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників. https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-rozslidui ... ktsii-rnbo
Amethyst написав:А кому підозра з керівництва пред'явлена? Це вже друга дія марлезонського, чи 1ша ще не закінчилася
Та буде, мабуть...
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників. https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-rozslidui ... ktsii-rnbo