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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 884885886887

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:27

Re: Sense Bank

Після націоналізації "Сенс Банку" бюджет втратить до 5 мільярдів гривень: ЗМІ
https://24tv.ua/pislya-natsionalizatsiy ... v_n2359037
За даними джерела "Інформатора", державні банки, хоч і є формальними учасниками гемблінгових операцій, насправді не поспішають обслуговувати такі транзакції. Під загрозою опинилися близько 5 мільярдів гривень щорічних надходжень до держбюджету, які в умовах війни Україні вкрай необхідні.
Так, в Україні для цього було авторизовано лише три банківські установи: державний "Укргазбанк" та два комерційні – "Сенс Банк" та банк Конкорд.
"Укргазбанк" де-факто обслуговуванням гемблінгових операцій не займався.
Не хочуть подібні бізнеси ганяти свої гроші через державну установу з низки причин, серед яких особливості фінмоніторингу та неповороткість IT-підрозділу "Укргазбанку",
– уточнює "Інформатор".
Тепер до розряду державних переходить і "Сенс". Тож імовірно, що гемблінг-установам теж стане в ньому дискомфортно, йдеться у публікації. Відтак єдиним комерційним гравцем залишається лише Конкорд Банк.
Видання акцентує на тому, що казино в Україні тепер матимуть рівно два варіанти проведення платежів.
Перший – це перейти в працюючий Конкорд Банк, який є відносно невеликою установою і на сьогодні проходить перевірку НБУ. При цьому грошові потоки та податки буде видно, і є певна ймовірність збереження наповнення бюджету.
Другий варіант – повністю перейти в тінь, використовуючи для поповнення традиційні «каламутні» канали, а саме р2р, крипту та міскодинг.
Ой+
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Шо там госгусь?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:48

  Ой+ написав:Стаття серйозна.


Вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних людей і від їхнього імені вивести мільярдні капітали за межі України, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора


это как? это там где НБУ покупателя и топа любого банка согласовывает
дальше можно не читать
cohan
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