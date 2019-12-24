Після націоналізації "Сенс Банку" бюджет втратить до 5 мільярдів гривень: ЗМІ https://24tv.ua/pislya-natsionalizatsiy ... v_n2359037 За даними джерела "Інформатора", державні банки, хоч і є формальними учасниками гемблінгових операцій, насправді не поспішають обслуговувати такі транзакції. Під загрозою опинилися близько 5 мільярдів гривень щорічних надходжень до держбюджету, які в умовах війни Україні вкрай необхідні. Так, в Україні для цього було авторизовано лише три банківські установи: державний "Укргазбанк" та два комерційні – "Сенс Банк" та банк Конкорд. "Укргазбанк" де-факто обслуговуванням гемблінгових операцій не займався. Не хочуть подібні бізнеси ганяти свої гроші через державну установу з низки причин, серед яких особливості фінмоніторингу та неповороткість IT-підрозділу "Укргазбанку", – уточнює "Інформатор". Тепер до розряду державних переходить і "Сенс". Тож імовірно, що гемблінг-установам теж стане в ньому дискомфортно, йдеться у публікації. Відтак єдиним комерційним гравцем залишається лише Конкорд Банк. Видання акцентує на тому, що казино в Україні тепер матимуть рівно два варіанти проведення платежів. Перший – це перейти в працюючий Конкорд Банк, який є відносно невеликою установою і на сьогодні проходить перевірку НБУ. При цьому грошові потоки та податки буде видно, і є певна ймовірність збереження наповнення бюджету. Другий варіант – повністю перейти в тінь, використовуючи для поповнення традиційні «каламутні» канали, а саме р2р, крипту та міскодинг.
ihorsic Якщо поповнення виконується з використанням картки - терміни зарахування на баланс картки — в режимі онлайн, по рахунку проходить сума протягом дня. Якщо без використання - поповнення в робочий день — через 10-15 хв на рахунок, на картку протягом дня.