RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 885886887888889>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:27

Re: Sense Bank

Після націоналізації "Сенс Банку" бюджет втратить до 5 мільярдів гривень: ЗМІ
https://24tv.ua/pislya-natsionalizatsiy ... v_n2359037
За даними джерела "Інформатора", державні банки, хоч і є формальними учасниками гемблінгових операцій, насправді не поспішають обслуговувати такі транзакції. Під загрозою опинилися близько 5 мільярдів гривень щорічних надходжень до держбюджету, які в умовах війни Україні вкрай необхідні.
Так, в Україні для цього було авторизовано лише три банківські установи: державний "Укргазбанк" та два комерційні – "Сенс Банк" та банк Конкорд.
"Укргазбанк" де-факто обслуговуванням гемблінгових операцій не займався.
Не хочуть подібні бізнеси ганяти свої гроші через державну установу з низки причин, серед яких особливості фінмоніторингу та неповороткість IT-підрозділу "Укргазбанку",
– уточнює "Інформатор".
Тепер до розряду державних переходить і "Сенс". Тож імовірно, що гемблінг-установам теж стане в ньому дискомфортно, йдеться у публікації. Відтак єдиним комерційним гравцем залишається лише Конкорд Банк.
Видання акцентує на тому, що казино в Україні тепер матимуть рівно два варіанти проведення платежів.
Перший – це перейти в працюючий Конкорд Банк, який є відносно невеликою установою і на сьогодні проходить перевірку НБУ. При цьому грошові потоки та податки буде видно, і є певна ймовірність збереження наповнення бюджету.
Другий варіант – повністю перейти в тінь, використовуючи для поповнення традиційні «каламутні» канали, а саме р2р, крипту та міскодинг.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6010
З нами з: 19.04.12
Подякував: 87 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:35

Шо там госгусь?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39065
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6247 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:48

  Ой+ написав:Стаття серйозна.


Вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних людей і від їхнього імені вивести мільярдні капітали за межі України, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора


это как? это там где НБУ покупателя и топа любого банка согласовывает
дальше можно не читать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:39

Re: Sense Bank

Який час йдуть гроші на карту? Поповнив $ карту у відділенні. Коштів на карті немає.
ihorsic
 
Повідомлень: 981
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:49

ihorsic
Якщо поповнення виконується з використанням картки - терміни зарахування на баланс картки — в режимі онлайн, по рахунку проходить сума протягом дня.
Якщо без використання - поповнення в робочий день — через 10-15 хв на рахунок, на картку протягом дня.

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11895
З нами з: 18.02.13
Подякував: 141 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:26

  ihorsic написав:Який час йдуть гроші на карту? Поповнив $ карту у відділенні. Коштів на карті немає.

Якщо вам гроші потрібні для відкриття депо, по поповнюйте налом по рахунку(офлайн) -- без надання касиру картки. За 15 хв гроші будуть на рахунку +30хв на синХронізування з карткою.

А якщо гроші потрібні для оплати карткою, то краще поповнити онлайн (карткою у касира), тоді моЖна зразу платити, але баланс з рахунком синХронізується десь за 1..2 години.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 05.05.21
Подякував: 315 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️


скажіть хай поремонтують чат
неможливо почати гру - висить і просто білий екран
Андроід, остання версія додатку
greenozon
 
Повідомлень: 15323
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:38

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️


скажіть хай поремонтують чат
неможливо почати гру - висить і просто білий екран
Андроід, остання версія додатку

минулого разу ремонтували більше місяця :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:40

Re: Sense Bank

В мене затроївся чат-гра. Відповідаю по колу. Вже все зависло.
lel
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:44

Чат висит с утра
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 885886887888889>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, копейка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 111, 112, 113
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1126 211417
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 14:13
KVV
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
11 4815
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 03:27
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8881)
25.07.2023 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.