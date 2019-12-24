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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 10:49
На старому телефоні також проблема, якщо і вдалося підключитися до гри, то вже чекаю 12 хвилин на наступне питання
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vovabelokon99
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Додано: Вів 25 лип, 2023 10:50
Ваши клиенты, у которых реальные проблемы архи благодарны.
В чат не войти.
Ну а те кто играет так вообще "счастливы"
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ВIВ
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Додано: Вів 25 лип, 2023 10:55
Sense Bank
СКІЛЬКИ ВИ ЩЕ БУДЕТЕ ЗНУЩАТИСЬ ІЗ КЛІЄНТІВ???
це що вперший раз чат грохнувся? чому ніхто нічого не робить???????????
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greenozon
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:02
greenozon
"Сделали", убрали раздел игра
))
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ВIВ
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:08
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greenozon
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:18
Після націоналізації було очевидно, що все ставатиме тільки гірше, то ж не варто надто переживати, це природній хід речей
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Faceless
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:28
Сенс уже национализировали?
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andreyiskra
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:29
andreyiskra написав:
Сенс уже национализировали?
Доброго ранку
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Alien
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:31
andreyiskra написав:
Сенс уже национализировали?
так уже и обмыли и опохмелились и щас от домазываем
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Amethyst
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:31
andreyiskra написав:
Сенс уже национализировали?
Нельзя же так от жизни отставать. Уже больше месяца как. И месячный период ВА прошёл и ФГВФЛ выплаты вкладчикам завершил.
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moveton
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