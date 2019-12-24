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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:49

Re: Sense Bank

На старому телефоні також проблема, якщо і вдалося підключитися до гри, то вже чекаю 12 хвилин на наступне питання
vovabelokon99
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Повідомлень: 67
З нами з: 05.01.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:50

Ваши клиенты, у которых реальные проблемы архи благодарны.
В чат не войти.
Ну а те кто играет так вообще "счастливы"
ВIВ
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Повідомлень: 742
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:55

Sense Bank

СКІЛЬКИ ВИ ЩЕ БУДЕТЕ ЗНУЩАТИСЬ ІЗ КЛІЄНТІВ???

це що вперший раз чат грохнувся? чому ніхто нічого не робить???????????
greenozon
 
Повідомлень: 15323
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:02

greenozon
"Сделали", убрали раздел игра :)))
ВIВ
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Повідомлень: 742
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:08

greenozon
 
Повідомлень: 15323
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:18

Re: Sense Bank

Після націоналізації було очевидно, що все ставатиме тільки гірше, то ж не варто надто переживати, це природній хід речей
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 33464
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7790 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:28

Re: Sense Bank

Сенс уже национализировали?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:29

  andreyiskra написав:Сенс уже национализировали?

Доброго ранку ;)
Alien
 
Повідомлень: 2245
З нами з: 12.01.20
Подякував: 66 раз.
Подякували: 673 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:31

  andreyiskra написав:Сенс уже национализировали?

так уже и обмыли и опохмелились и щас от домазываем :)
Amethyst
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Повідомлень: 4302
З нами з: 05.05.21
Подякував: 315 раз.
Подякували: 780 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:31

  andreyiskra написав:Сенс уже национализировали?

Нельзя же так от жизни отставать. Уже больше месяца как. И месячный период ВА прошёл и ФГВФЛ выплаты вкладчикам завершил.
moveton
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Повідомлень: 3542
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Подякував: 21 раз.
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