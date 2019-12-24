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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

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Sense Bank 3.7 5 79
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
12
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
33
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
21
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:32

  ВIВ написав:greenozon
"Сделали", убрали раздел игра :)))

А як інакше? Винахідливе вирішення проблем. Не можемо контролювати курс – відключимо табло. Не можемо налагодити програму - відключимо програму.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:34

Re: Sense Bank

Какие выплаты? В приложении как все было, так и осталось. Я неделю просто не читал сообщения в этой теме.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:38

копейка Запрацювала гра. Пройшов.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:22

  andreyiskra написав:Сенс уже национализировали?

Сьогодні з ранку теж виникало таке питання, хоч і читав форум кожен день. Багато балачок, якісь вкиди. Відповіді не тут, а на Сайті НБУ, ФГВ і самого банку. ТА завершена, керівництво та наглядова рада призначені, банк у власності держави.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:42

greenozon
Так, дійсно зранку в нас спостерігалось масове зависання чату,через що і відключили тимчасово вікторину. Наші спеціалісти якомога швидше почали вирішувати дану проблему, і в 11:40 все вже працювало в звичайному режимі.
Вікторину відновили також, тому ви можете взяти участь в ній, за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:46

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙

не отримаєте, а можете отримати, якщо ще є призові місця :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:51

  Kalgan написав:
  Sense Bank написав:за успішне проходження ви отримаєте 100 бонусів Cash’U 😉
Приносимо вибачення за причинені незручності.💙

не отримаєте, а можете отримати, якщо ще є призові місця :mrgreen:

Там же ж вроде только 500 первых получают... в 10-00 чат работал и на двух разных андроидах до конца успели дойти, правда под конец ответы долговато грузились, но в пределах минуты.
ol_zy
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